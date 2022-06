RTV-jeva voditeljica: Ona je velika izguba za vse nas

Novinarji in voditelji javne radiotelevizije zaradi nekaterih kadrovskih sprememb še v času Janševe vlade ostajajo nezadovoljni z ravnanjem vodstva zavoda. Kar nekaj jih je javno hišo že zapustilo, med v teh dneh še en znan obraz te televizije - novinarka in voditeljica Rajka Pupovac, ki je v soboto naredila svoj zadnji Utrip in se poslovila od ekipe informativnega programa RTV Slovenija.

Voditeljica Tednika Jelena Aščić in kolegica odhajajoče zaposlene je na facebooku zapisala, da ta odhaja tudi zaradi razmer na RTV Slovenija in da je njen odhod izguba za vse. »To je bil še zadnji Utrip odlične novinarke in sodelavke Rajke Vignjević Pupovac. Odhaja po dveh desetletjih dela v Informativnem programu. Odhaja tudi zato, ker na TV Slovenija umira tisto, kar je tudi sama gradila z veliko odgovornostjo do javnosti: kakovostno novinarstvo. Njen odhod me neizmerno žalosti. In je velika izguba za vse nas. Rajka, hvala za vse in srečno!«

Oglasila se je tudi dolgoletna novinarka RTV-ja Marta Razboršek, ki je na twitterju zapisala, da bi bili veseli, če bi Pupovčeva ostala z njimi. Kam odhaja, nam za zdaj ni znano.