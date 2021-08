Nekdanja misica Tina G., zdaj voditeljica, »maltretirala« sestro (FOTO)

Zapis Tinine mlajše sestre. FOTO: Instagram, posnetek zaslona

Nekdanja misica, ki bo jeseni iz Dominikanske republike skupaj zvodila eno od športnih oddaj na Planet TV, se je na instagramu ob prihajajočem 1. septembru spomnila na otroštvo ter na svojo pet let in pol mlajšo sestro, ki »ni marala jutra«. Svoje spomine je delila tudi Urša, ki je povedala, kako jo je Tina »maltretirala«.Tina je sledilcem na instagramu zaupala, da je njena sestra kot otrok ob jutrih, ko je bilo treba vstati, »težila in nagajala«. »Ni želela vstati in se obleči. Spravila je v jok mamo, mene in sebe, pa je moral na koncu oče domov, da jo je pregovoril,« je o sestri Urši povedala Tina in dodala, da se je potem spomnila majhne zvijače – medvedka, ki pusti darilce pod vzglavnikom – in tako so postala jutra tudi za Uršo lepa.Spomine na otroštvo in svojo starejšo sestro pa ima tudi Urša, ki je zapisala, da vse prizna, a da more povedati tudi eno resnico o Tini: »Tina me je tudi maltretirala, da sva se igrali skrivalnice in sem se tri ure skrivala pod mizo, medtem ko si je ona dopisovala in gledala televizijo in na vsake toliko zakričala: 'Kje pa si, Urška? Nikjer te ne najdem.' Ni mi bilo lahko,« je zaključila.