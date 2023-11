Ne samo nogometni, Jojo je tudi knjižni junak

Pred dnevi je pred mariborskim nogometnim stadionom Ljudski vrt potekal prav poseben dogodek, in sicer je bil nogometaš Josip Iličić deležen presenečenja, saj so ga v Mariboru obiskali navijači italijanskega prvoligaša Atalanta, kjer je Jojo pustil ogromen pečat. Nedavno je klub iz Bergama izdal knjigo Atalanta folle amore nostro vol. 4 (Atalanta, naša nora ljubezen vol. 4), v kateri so kot enega od junakov predstavili tudi Iličića, ki je klubu prinesel mnogo uspehov.

Natisnili so jo v Mariboru

Knjigo so natisnili v mariborski tiskarni Evrografis, kar si jemljejo v veliko čast in ponos. Sprejema Josipa Iličića pred Ljudskim vrtom se je udeležil tudi David Cebe iz tiskarne Evrografis, ki je sodeloval pri tiskanju knjige. Za predgovore so poskrbeli Luca Percassi, Gian Piero Gasperini in Rafael Toloi.

Obiskali so ga navijači Atalante, kjer je Jojo pustil ogromen pečat. FOTO: NK Maribor

Direktor tiskarne Evrografis Iztok Raišp, nekoč uspešni športnik in oče obetavnega 15-letnega slovenskega vratarja Iztoka Drašlerja Raišpa, ki je član NK Koper, je ob tem povedal: »Z velikim ponosom in veseljem smo sodelovali pri tiskanju knjige za nogometni klub Atalanto. Pri naši tiskarni se trudimo zagotavljati vrhunsko kakovost in natančnost, zato smo z veseljem prispevali k tej izjemni izdaji. Nogometnemu klubu in Josipu Iličiću želimo še več uspehov in navdušenja v svetu nogometa.«

Josip Iličić se je Atalanti pridružil v sezoni 2017/2018 in bil vse do izbruha pandemije covida-19 eden najpomembnejših igralcev ekipe, več kot očitno pa je, da je za Italijane še vedno legenda.