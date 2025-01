Ne boste verjeli, s katero slovensko skupino so Bijelo dugme združili moči! Ne, niso Modrijani

Legendarna jugoslovanska rock skupina Bijelo dugme praznuje 50 let glasbenega delovanja. Ob tej priložnosti so moči združili s kultno skupino Laibach. Ti so namreč priredili njihovo skladbo Top, ki ima posebno mesto v zgodovini skupine Bijelo dugme.

»Poklical nas je Goran Bregović in predlagal, da ob 50-letnici skupine priredimo njihovo znamenito pesem. Ob tej priložnosti smo povabili našega starega kolega in pevca Vasjo Ulriha, ki je že posodil svoj glas za mnoge druge naše skladbe, kot so Država, Opus Dei, Geburt einer Nation, National Reservation, Jesus Christ Superstars in druge.«

»Vokalu smo dodali zbor v sestavi Nera Mamić, Olja Dešić in Damir Jurčić. Zborovske aranžmaje je pripravila Olja Dešić ter izdelala poskusni miks, ki mu je Bregović dodal posnetke kitare in orgel iz originalne različice. Iztok Turk je izdelal končni miks. Skupaj z Bregovićem in njegovo ekipo smo sestavili še video, kombiniran iz zgodovinskih posnetkov Laibacha in Bijelega dugma,« sporočajo iz skupine Laibach, ki bo v sklopu letošnje turneje nastopila v Sloveniji, Angliji, na Poljskem, Nizozemskem, Danskem in Češkem, v Nemčiji, Avstriji, Grčiji, Makedoniji, Italiji, Srbiji in Romuniji.