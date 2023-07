Ne boste verjeli, kako se Saša Lendero pripravlja na abrahama (FOTO)

Čeprav je letošnje poletje, kar se vremena tiče, zelo muhasto, se marsikdo vseeno odpravi na morje. Tudi pevka Saša Lendero se je. Na svojem instagram profilu je objavila sliko, na kateri lahko vidimo, kako preživlja letošnje poletje in predvsem, kako se pripravlja na rojstni dan, ki bo letos prav poseben.

Saša namreč praznuje abrahama in o tem kar nerada govori. Tokrat pa je naredil izjemo in objavila fotografijo, ki prikazuje, kako se pripravlja na slavje. S kozarcem šampanjca višjega cenovnega razreda in na morju.