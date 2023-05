Navdušeni nad Ladom Bizovičarjem. Poglejte, kaj je ušpičil tokrat (VIDEO)

Bliža se prireditev Evrovizija, na kateri se zdi, da imajo naši fantje Joker Out precej dobre možnosti za uvrstitev v finale. Pa ne samo to: nekatere ankete nam napovedujejo precej dobro uvrstitev tudi v finalnem večeru. A vsi dobro vemo, da kako poteka glasovanje in sosedska "kuhna".

Za nekaj promocije Slovencev sta poskrbela še Lado Bizovičar in Gašper Konec, ki sta pripravila priredbo pesmi Carpe diem. Bizovičar je pograbil mikrofon, Konec pa se je urno s prsti sprehodil po klaviaturah.

Moramo priznati, da je slišati precej simpatično, val navdušenja pa sta požela tudi na instagramu. Dovolj besed. Spodaj poslušajte, kaj sta ustvarila.

​