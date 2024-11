Uprizoritev je podprta z elementi digitalne tehnologije in vrhunsko kostumografijo, v njej pa se plesalci prelevijo v podobe naravnih elementov – v vodo oziroma taleče se ledenike, ki jih pospremijo zadušeni kriki, v zemljo, kjer se prepletejo drevesne korenine in avantgardna moda, v zrak, ki se pokaže kot nebesna lepota skupaj z očesom, ki predirno strmi, in nazadnje v ogenj, ki nastopi kot požgan, v črnino odet gozd. Koreografska vizija, ki deluje kot mešanica fantazije in dokumentarnega filma, je nastajala v dialogu z govorjeno besedo. Med predstavo je tako slišati glas mladega pesnika Isaiaha Hulla, ki med drugim izgovori besede, odločne in preroške: »The next generation pays the price.« (Naslednja generacija bo plačala ceno, op. a.).

Jure Novak, ki je pred nedavnim prevzel vodenje Cankarjevega doma, ima dolgoletne izkušnje z delom v kulturi. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

S predstavo želijo opozoriti, da je človek neločljiv del narave in da bo v najslabšem možnem scenariju v prihodnosti potonil skupaj z njo. Koreograf je delček navdiha vzel iz kultnega filma Temni kristal iz leta 1982, glavno McGregorjevo sporočilo pa je, da njegov svet ni izmišljen, temveč je resnična zgodba našega planeta. Koreograf, ki že skoraj 30 let spada v sam vrh sodobne in performativne umetnosti, se je uveljavil s svojimi radikalnimi pristopi in razmišljanjem zunaj ustaljenih okvirov plesne produkcije. Odlikuje ga silna želja po odkrivanju najrazličnejših potencialov gibanja, pri čemer se ne boji eksperimentirati.

Navdušen je bil tudi Jure Longyka, radijec, moderator, performer, avtor in voditelj oddaje Izštekani.