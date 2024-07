Naša pevka Regina iskreno: To sem doživela pri 18. letih

Čeprav za Regino vsi vemo, da je pevka, sama pove, da sta glasba in petje zgolj hobi. Z možem imata že uveljavljeno podjetje, ki se ukvarja z video produkcijo, režijo zvoka in snemanjem oglasov.

Ko pomislimo na Regino, se nam pred očmi prikaže nasmejana, energična ženska in tudi ob pogovoru je svojo življenjsko energijo le potrdila. Kaj jo dela tako živahno in kako se sooča s staranjem, je spregovorila v prijetnem poletnem pogovoru.

So vas kdaj v kakšnem obdobju v življenju zaskrbela leta?

Absolutno, ja. Oh, ja (smeh) To so skrbi, ki jih pač ne moreš preskočiti. Kljub temu, da si rečem, da o tem ne bom razmišljala, se kdaj zbudim in, ojej, se zavem, da imamo na žalost določen rok trajanja. In bolj se bližaš roku, bolj te stiska. Res bi se zlagala, če bi rekla, da temu ni tako.

Ampak delam na tem, da sem še vedno aktivna in energična. Imam občutek, da mi pomaga še ena stvar. Zdi se mi, da v glavi nisem nikoli povsem odrasla (smeh). Ko zagledam gugalnico, se grem guncat, spuščam se po toboganu. Ne vem, koliko časa bo še šlo takole, zaenkrat mi zagotovo pomaga tudi to, da sem na istih kilogramih in še vedno sem gibčna. To sem bila od nekdaj in veliko tudi delam na gibčnosti.

Z jogo?

Ne, običajne raztezne vaje. Predkloni, zakloni, levo in desno, malo, da nahranim hrbtenico. S takimi vajami se hrbtenica dejansko hidrira. Od nekdaj sem gibčna in še danes mi sedeti po turško sploh ni problem.

Če se vrneva še malo k letom, dejali ste, da se zavedate, da ta tečejo. Ali se morda občutki, kako hitro gre vse, obudijo, ko vidimo odraščati svoje otroke?

Ko je otrok enkrat odrasel, kot je moj, tega ne morem več reči. Verjetno bo drugače, ko bodo prišli vnuki. Ko pa je moj sin rasel, niti časa nisem imela, da bi si postavljala taka vprašanja. Naenkrat je prišel trenutek, ko je sedel zraven mene z brki in mi rekel za ključe od avtomobila. In to je res en krasen občutek. Sploh je lepo, ker se zelo dobro razumemo, ker se imamo radi. Moj sin ima zaročenko, skupaj sta že kar nekaj časa, in ko je prišla Nika k nam, sem jo takoj