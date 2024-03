Naš legendarni glasbenik šokiral: v posteljo je spravil več estradnic!

Voditelj David Amaro, ki na kanalu YouTube Radia Antena vodi pikantno rubriko s pomenljivim naslovom Quickie, je tokrat na vroči stol posedel enega najbolj legendarnih slovenskih glasbenikov Vilija Resnika.

Resnik, nekdaj pevec skupine Pop Design, je na vročem stolu naletel na kar nekaj žgečkljivih vprašanj, med drugim, ali je že kdaj spal s kakšno slovensko estradnico. Na začetku je Vili z odgovorom rahlo okleval, potem pa mu je priznal, da je, in to ne samo z eno. O imenih ni govoril, je pa dejal da so poznane. Tudi glede trojčka je bil zelo skrivnosten, se je pa skliceval na mladost in da je življenje jemal z veliko žlico.

Je pa voditelju med pogovorom zaupal, da sicer ni bil nikoli skregan z nobenim slovenskim glasbenikom, je pa iz medijev izvedel, da naj bi bil pevec Miran Rudan skregan z njim. »Trenutno pa imava čisto v redu odnos,« je v smehu povedal naš nekdanji evrovizijski predstavnik.