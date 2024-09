Najstniške sirote osvojile občinstvo

Gre za edinstveno koprodukcijo med Gledališčem Koper, Slovenskim stalnim gledališčem Trst in Italijansko dramo HNK Ivana plemenitega Zajca Reka.

Muzikal pripoveduje zgodbo o skupini sedmih najstniških sirot, ki skupaj z domskim vzgojiteljem Markom živijo v stari vili. Na drugem koncu mesta se premožni poslovnež Luka Dicaprio in njegova žena Laura soočata z odločitvijo o posvojitvi. Ko Laura spozna eno izmed najstnic, se njuna usoda prepleta z usodo otrok iz mladinskega doma. Ko najstniki nastopijo na tekmovanju Težki talenti in osvojijo drugo mesto, mislijo, da so izgubili vse. A presenečenje je pripravljeno, saj je skrivnostni dobrotnik prav Luka, ki je nekoč tudi sam živel v sirotišnici. Vsi bodo skupaj zaživeli kot ena velika družina.

Mladi igralki, Tina in Pia Skvarča, ki se je odlično izkazala v vlogi ta male. FOTO: mediaspeed.net

Neda Rusjan Bric, vsestranska gledališka ustvarjalka, Mirjam Drnovšček, direktorica, SNG Nova Gorica, in Peter Srpčič, direktor Mestnega gledališča Ptuj FOTO: mediaspeed.net

Kjer se počutite kot doma

Muzikal raziskuje teme odraščanja, družine, tehnologije ter vpliv kapitala in moč skupnosti. Marjan Nećak, avtor glasbe in režiser, poudarja, da družina ni le krvna povezanost, temveč vsakdo, ki vas sprejme takšnega, kot ste, in vam omogoči, da se počutite kot doma. To je bilo drugo Nećakovo sodelovanje z Gledališčem Koper po uspehu njegovega prejšnjega dela Lepa Vida.

V predstavi so uživali tudi Bojan Bratec, Katja Pegan, direktorica in režiserka Gledališča Koper Teatro Capodistria, ter Maja Jerman Bratec, upokojena direktorica SNG Nova Gorica. FOTO: mediaspeed.net