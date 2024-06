Najstarejša piščal kot navdih (FOTO)

Predstava Neandertalčeva piščal, zakaj potrebujemo glasbo, sploh?, v kateri sta ustvarjalne moči združila Boštjan in Žiga X Gombač, z nepozabnimi animacijami vesolja, osončja in nastanka življenja na Zemlji prinaša nazorno zvočno in humorno potovanje povsem na začetek človeškega ustvarjanja. Kaj vse je bilo potrebno, da se je zgodil čudež? Kdo vse je ta čudež hotel preprečiti? Je mar res šlo za dogodek vesoljnih razsežnosti in za vprašanje obstoja občega kozmičnega ravnovesja? Nepozabna predstava je zasnovana poučno, pronicljivo, strokovno, z obveznim ščepcem humorja, tehničnimi začimbami ter seveda z obilico glasbenega znanja, večletnih izkušenj in svojstvene predanosti. Navdih za predstavo je bila 60.000 let stara piščal, ki je dragocenost svetovnega pomena.

Predstava prinaša nazorno zvočno in humorno potovanje na začetek človeškega ustvarjanja. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Scenografinja Sara Slivnik in Ruben Gombač

Med obiskovalci je bil tudi igralec Nik Škrlec.

Z njo sta želela Gombača gledalce spodbuditi k razmisleku o pomenu glasbe, njeni vlogi v naših življenjih in zakaj jo potrebujemo. Piščal je bila najdena leta 1995 med arheološkimi izkopavanji najdišča Divje babe blizu Cerknega in je izdelek neandertalca. Izdelana je iz stegnenice mladega jamskega medveda, v katero so narejene štiri luknjice. Po glasbenih poskusih in arheoloških raziskavah je bilo potrjeno, da velikost luknjic ter njihova lega nista naključni in je piščal zagotovo izdelal človek z namenom zvočnega izražanja. V predstavi nastopa Boštjan Gombač in igra na številna glasbila, Žiga X Gombač, izjemno uspešni mladinski pisatelj, ki ga cenijo tudi v tujini, pa je napisal scenarij in se mu na svojstven način pridruži tudi na odru. Pod režijo predstave se podpisujeta Ivana Djilas ter Luka Marcen, Vesna Vega skrbi za video in Borut Vega za mapiranje projekcije.