Pred nekaj tedni smo poročali, da je najmlajšega člana skupine Čuki Miho Novaka, potem ko se je na začetku letošnjega leta razšel s simpatično voditeljico Mino Pal, s katero sta celo načrtovala poroko, znova zadela Amorjeva puščica. Njegove srce se je spet ogrelo za svetlolasko, ki se je v zadnjih letih prav tako gibala v televizijskih vodah. Miha je spet zaljubljen do ušes. FOTO: Facebook Gre za Lili Rodošek, ki je v minulih letih na Planet TV delala kot kreativna producentka resničnostnih šovov Bar in The Biggest Loser Slovenija, po pisanju številnih medijev pa je bila pred nekaj leti menda...