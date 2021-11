Katera bo naslednja miss Slovenije? Najmlajša kandidatka šteje komaj 16 let (FOTO)

Medtem ko se slovenska predstavnica na tekmovanju za miss sveta Maja Čolić v Portoriku trudi predstaviti v kar najlepši luči, so se v naši prestolnici to soboto javnosti že predstavile kandidatke za njeno naslednico – polfinalistke za naslov miss Slovenije 2022. Med 29 lepoticami, starimi od 16 do 26 let, so dekleta s številnimi talenti, izobrazbo in poklici. Letos se bodo za krono borile tudi študentka opernega petja, nevroznanstvenica in bodoča zobozdravnica.

Drugačno tekmovanje

Lastnica licence Miss Slovenija Jelka Verk z županom Braslovč Tomažem Žoharjem

Da projekt Miss Slovenije pritegne k sodelovanju dekleta najrazličnejših zanimanj in poklicev, ima zaslugo naravnanost tekmovanja – to namreč že nekaj let daje poudarek izobraževanju in mreženju. Kot je poudarila voditeljica predstavitve polfinalistk miss Slovenije 2017, se dekleta med pripravami udeležujejo številnih aktivnosti, ki spodbujajo in podpirajo njihov osebnostni ter karierni razvoj. S pomočjo poslovnih partnerjev projekta se izobražujejo na področju zelene energije in trajnostnega razvoja (Kronoterm, Tosama), digitalnega marketinga (stroka.si) in podjetništva, ki bo, kot nam je zaupala lastnica licence, letos še posebno v ospredju. Tudi tokrat bodo kandidatke pod okriljem dr.iz Dewesofta oblikovale svoje poslovne načrte, čaka pa jih še vrsta drugih podjetniških nalog. Projekt Miss Slovenije naj za dekleta ne bi bil zgolj izkušnja tekmovanja za krono, temveč naj bi jim prinesel trajne prednosti, izpostavlja Verkova. Še ena rdeča nit je podpiranje domačega, zato so v projekt vključena zgolj slovenska podjetja.

Finalno tekmovanje za miss Slovenije bo v Braslovčah leta 2022.

Pozdrav iz Portorika

Direktor podjetja Kronoterm Bogdan Kronovšek (levo), kjer bodo kandidatkam približali zelene energije.

Nove kandidatke

Prva predstavitev polfinalistk se je začela s slovensko himno, ki je poskrbela za slovesno ozračje, sledil pa je nastop kandidatk. Vsaka je pred mikrofonom povedala nekaj o sebi. Dekletom je nekaj spodbudnih besed iz Portorika namenila aktualna miss Slovenije Maja Čolić. »Drage polfinalistke, vedite, da sem ponosna na vas, da ste se odločile narediti ta korak. Komaj čakam, da se vrnem,« je sporočila. Majine opravke in naloge na sanjskih Karibih, kjer bo do 18. decembra, je trenutno mogoče spremljati na družabnih omrežjih, v kratkem pa boste zanjo lahko tudi glasovali in ji tako omogočili višjo uvrstitev. Pri projektu Miss Slovenije še posebno navijajo za njeno dobro uvrstitev v kategoriji Beauty with a Purpose, saj je projekt S teboj lahko, ki ga je pomagala izpeljati in katerega ambasadorka je, res nekaj posebnega: Varstveno delovni center Zasavje in Miss Slovenije so skupaj razvili inovativni podporni sistem, ki uporabnikom omogoča boljšo integracijo v širšo skupnost. »Biti del Miss Slovenije je srčna izkušnja,« je poudarila voditeljica predstavitve.

In kdo so kandidatke za miss Slovenije 2022? To so: Tina Mahnič iz Grahovega Brda, Anastazija Marić z Iga pri Ljubljani, Manca Sećnik iz okolice Horjula, Anja Korenč iz Logatca, Florjentina Osmanaj iz Celja, Blažka Hojak Šalamun s Ptuja, Talita Sofija Komelj iz Ljubljane, Metka Udovč iz Zasavja, Aneja Založnik Javšnik iz okolice Maribora, Klara Šmigoc iz Rogoze, Vida Milivojša iz Ljubljane, Lara Ovčar iz Velenja, Kaja Koršič iz Prvačine, Julija Poljanec iz Tolmina, Ana Malavašič iz Ljubljane, Teja Tripkovič z Mirne na Dolenjskem, Lana Šantelj iz Postojne, Hana Ribič iz Trbovelj, Maja Kozole iz Krškega, Sarah Ženko iz Maribora, Hana Klaut iz Šempetra pri Gorici, Ana Oder iz Mislinje, Ajla Ališič z Jesenic, Kristina Mihelčič iz Komende, Urška Koštrun z Vrhnike, Urša Trontelj iz Kočevja, Enedina Sarajkić z Jesenic, Larisa Brumec iz Svete Trojice v Slovenskih goricah in Mateja Pintar iz okolice Škofje Loke. Finalistke bo izbrala komisija na podlagi dejavnosti med projektom, finalno tekmovanje za miss Slovenije pa bo v Braslovčah prihodnje leto. Več o kandidatkah boste izvedeli v prihodnjih številkah Slovenskih novic.