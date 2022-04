Najljubše jedi Lepe Afne

Te dni je izšla knjiga Moji najljubši mamini recepti, pod katero je podpisana Lea Filipovič. Blogerka, vlogerka in vplivnica Lepa Afna je vanjo zajela 39 receptov. Povedala nam je, kako je nastala ideja za knjigo in kaj vse je v njej.

»Ideja se je porodila med prvim zaprtjem, ko smo vsi ostali doma in je bilo kuhanje ena od oblik zabave. Vse recepte je bilo treba spisati, preveriti v praksi, fotografirati vse jedi, opraviti še eno slikanje za naslovnico ter fotografije poglavij, tako da je to vsekakor kar dolgotrajen proces, ampak slasten in absolutno vreden vsakega greha,« nam je med nasmeški povedala Lea Filipovič in dodala, da je vse jedi fotografiral njen dobri prijatelj. Kateri recepti so zbrani v kuharici naše priljubljene vplivnice, ki je sicer znana po tem, da mladim (in mladim po srcu) rada deli stilistične nasvete, uporabne ideje za ličenje in druge zanimivosti, povezane z modernim in mladostnim življenjskim stilom? »Rdeča nit so najljubši recepti moje mame, ki je fantastična kuharica. Ker mi je ni uspelo prepričati, da bi jo prijavila v MasterChef, sem rekla okej, potem pa bova naredili kuharico, in je bila na mojo srečo za,« se nasmehne Lea. Nato pojasni, katere jedi je izbrala iz širokega spektra okusov, ki jih do potankosti obvlada njena mama: »Izbrala sem take jedi, ob katerih vsi cmokamo – od slastnih testenin, pregrešnih sladic, jedi na žlico do receptov za jedi z vseh koncev sveta. So preprosti, enostavno razloženi ter primerni za začetnike ali bolj izkušene domače kuharje.«

Mamina verzija prekmurske gibanice je ena od sladic, ki jih Lepa Afna obožuje.

In njen najljubši? »Moja najljubša jed je odvisna od dneva. Moje najljubše in tudi najobsežnejše poglavje je zagotovo Cukr mi je padu. Res sem sladkosnedna. Za mami pa nobena jed ni prevelik izziv. Rada pripravi svojo verzijo prekmurske gibanice, ki je fantastična,« še pove Lea Filipovič o knjigi, ki je že na prodaj na njeni spletni strani in tudi v knjigarnah Felix.