Nagrada za življenjsko delo Srečku Fišerju

Pprejemnik nagrade tantadruj 2024 za življenjsko delo je upokojeni lektor SNG Nova Gorica in večkrat nagrajeni prevajalec Srečko Fišer. »Počaščen sem, ta beseda je za to priložnost lepa in iskrena. Nagrada mi pomeni krono mojega dela, čeprav ji bom poskusil še kaj dodati.

Dobro zveni, ker se imenuje po junaku našega Cirila Kosmača, Tantadruju, s tem pisateljem pa sem se v svoji gledališki karieri precej in ne neuspešno ukvarjal. Tantadruj je tisti norček, ki si želi umreti, jemljimo to kot navodilo za nesmrtnost, ker njemu ne uspe,« je dejal nagrajenec.

Nagrada za igralske stvaritve je šla v roke igralki Ane Facchini.

Med Tantadrujevimi nagrajenci je tudi scenograf Darjan Mihajlović Cerar.

Še trije tantadruji

Poleg nagrade za življenjsko delo so podelili tudi nagrade za predstavo v celoti, igralsko stvaritev in gledališki dosežek. Nagrado tantadruj za učinkovito prevpraševanje odnosa med gledališkim in filmskim medijem prejme uprizoritev Ubesedovanje po besedilu Piera Paola Pasolinija v režiji Jana Krmelja, ob dramaturški podpori Žive Bizovičar ter scenografiji in oblikovanju videa Doriana Šilca Petka v izvedbi SNG Nova Gorica. Darjana Mihajlovića Cerarja so nagradili za scenografijo v uprizoritvi Ibsenove igre Ko se mrtvi prebudimo v režiji Stiliyana Petrova in izvedbi SNG Nova Gorica.

Nagrado tantadruj za igralske stvaritve pa je prejela tudi Ana Facchini za vlogo Mie v mednarodni koprodukciji Najboljša evropska predstava avtorjev Marka Bratuša in Harisa Pašovića, tudi režiserja uprizoritve, ter za vlogo Leonate v uprizoritvi Shakespearjeve komedije Mnogo hrupa za nič v režiji Ivane Djilas in izvedbi SNG Nova Gorica.