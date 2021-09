Na zvezdniški poroki so tekle solze (FOTO)

In že ko sta se prvič zagledala, je med njima preskočila iskrica.

Anej Piletič iz BQL in njegova Iza sta že mož in žena.

Raay je ponosno objavil prvo fotografijo mladoporočencev in jima seveda tudi iskreno čestital. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Zadnjo avgustovsko soboto sta svojo poročno pravljico v knežjem mestu spisala član BQLs Koroške in njegova srčna izbranka, do nedavnega še s priimkoma, ki je, kakopak, z veseljem prevzela možev priimek. Takoj po poroki je glasbeni menedžer, producent, avtor in pevec številnih uspešnicna družabnih omrežjih objavil eno prvih fotografij mladoporočencev, med katera se je postavil tudi sam, ob tem pa napisal: »Dame in gospodje! Gospod in gospa Piletič! Anej, čestitke, fajno si izbral! Lepo, sposobno, tako ta pravo! Čestitke, mladoporočenca! Iza, dobrodošla v našo razširjeno družino.« Z omembo družine pa je imel Raay, ki je bil na poroki brez svoje, saj se je ta dan začelo snemanje letošnjega šova Slovenija ima talent, kjer je znova članica strokovne žirije, seveda v mislih svoje varovance, s katerimi redno sodeluje in zanje ustvarja uspešnice.Poleg dua BQL so v njej tudiin. Dva od naštetih pa sta na poroki poskrbela, da je priteklo tudi nekaj solz. »V trenutku, ko je Nika Zorjan, ki je sicer bila določena, da zapoje na poroki, zagledala nevesto Izo v prelepi dolgi beli poročni obleki, je zajokala. Bilo je res čustveno. Ko je Iza počasi stopala proti Aneju in ko sta se poljubila, pa je Nika zapela svoji uspešnici Zate dovolj in Za vedno,« nam je ganljivi trenutek razkril Raay.A to ni bil edini čustven trenutek. Zajokala je namreč tudi nevesta, ki jo je s svojo balado z naslovom U bijelom zvečer presenetil Luka Basi. »Luka je bil seveda povabljen kot svat, nihče pa ni vedel, da bo tudi on zapel to pesem,« nam je še povedal Raay. Je pa tudi objava čestitke Luke Basija na družabnih omrežjih mladoporočencema dosegla rekordno število všečkov. Tik pred Anejevo največjo življenjsko prelomnico pa so člani banda BQL izdali novo pesem z naslovom Ulala, ki v zabavnem in atraktivnem videu razkriva, kakšna je pravzaprav zgodba mladoporočencev Aneja in Ize. V tem videospotu sta sama odigrala glavni vlogi in razkrila, kako se je v enem od kampov začela njuna ljubezenska zgodba.Iza je bila takrat v kampu kot del ekipe ene od turističnih agencij, Anej pa s svojo druščino. »In že ko sta se prvič zagledala, je med njima preskočila iskrica,« nam je povedal Raay, ki je seveda za pesem Ulala napisal melodijo, medtem ko je besedilo delo. Decembra lani pa sta brata BQL Anej in Rok izdala videospot za pesem z naslovom Budala, v kateri opevata zamujeno priložnost in predolgo čakanje na »tisto pravo«. Ob koncu videospota pa je sledilo sladko presenečenje. Anej je namreč razkril veselo novico, da je svojo izbranko Izo zaprosil za roko. Javno je torej razkril svojo zaroko, videospot za pesem Budala pa je že presegel 2,3 milijona ogledov.