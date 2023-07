Na vrhu Nata vsi občudovali Tino Gaber. Poglejte, kako jo gleda Golob (FOTO)

Slovenski premier Robert Golob se je skupaj s partnerico Tino Gaber mudil v litovski Vilni na dvodnevnem vrhu Nata. Gabrova se je v Vilni udeleževala damskega programa. S fotografijami se je pohvalila tudi na svojem profilu družbenega omrežja instagram.

Gostiteljici prvega dne damskega programa sta bili Diana Nausëdienë, soproga predsednika Republike Litve, in Ingrid Schulerud, soproga generalnega sekretarja zveze Nato.

Tina Gaber na vrhu Nata. FOTO: Zaslonski posnetek

Tina Gaber je v družbi soprog in soprogov ter partneric in partnerjev voditeljev in voditeljic držav članic zveze Nato prvi dan obiskala Narodno galerijo v Vilni, kjer so jim predstavili sodobno litovsko kulturo in zgodovino. Pod vodstvom generalnega direktorja Litovskega nacionalnega muzeja umetnosti so si ogledali dela iz dveh stalnih razstav in v spremstvu avtorjev še retrospektivno razstavo.

Tina Gaber na vrhu Nata. FOTO: Zaslonski posnetek

Gostiteljici drugega dne sta bili soproga predsednika Republike Litve Diana Nausëdienë in soproga predsednika Republike Ukrajine Olena Zelenska. Udeleženke in udeleženci so obiskali Ukrajinski center v Vilni. Tina Gaber si je ogledala priložnostno razstavo, se seznanila z osebno zgodbo mlade ukrajinske begunke in prisluhnila nastopu ukrajinskih glasbenikov.

Tudi tokrat je Gabrova blestela v čudovitih oblekah. Poglejte, kakšne poglede je požela v črni obleki:

Slovenski premier Robert Golob s partnerico Tino Gaber na vrhu Nata v družbi z litovskim predsednikom Gitanasom Nausedo in njegovo ženo Diano. FOTO: Yves Herman, Reuters