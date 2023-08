Na traktorju tudi ministrica (FOTO)

Društvo oračev Pomurja, ki ga vodi predsednik Marjan Kardinar, je v sodelovanju z Govedorejskim društvom Tišina, Občino Tišina, Kmetijsko-gozdarskim zavodom Murska Sobota ter s podporo Biotehniške šole Rakičan in Pomurskega sejma pripravilo že 33. regijsko tekmovanje oračev Prekmurja in Prlekije, tekmovanje v oranju za pokal občine Tišina ter tekmovanje za pokal sejma Agra v Gornji Radgoni. Prireditev je potekala na Krajni na njivi Branka Bučka, pripravili so tudi razstavo sodobne kmetijske mehanizacije in prikaz obdelave tal, na stojnicah pa ponujali domače jedi in pijačo. Slavnostna govornica je bila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, ki se je tudi preizkusila v oranju in spretnostni vožnji.

Najboljši so se uvrstili na jesensko državno prvenstvo.

Pomurski orači so se pomerili v različnih tehnikah oranja, najboljši so prejeli lepe nagrade ter se uvrstili na jesensko državno prvenstvo. Na regijskem tekmovanju oračev Prekmurja je pri plugih krajnikih prvo mesto zasedel Matej Sinic, drugo mesto Primož Sukič, tretji je bil Darko Tibaut, medtem ko je pri obračalnih plugih za pokal Pomurskega sejma slavil Tilen Vogrinčič pred Štefanom Bakanom in Rokom Žižkom. Na regijskem tekmovanju oračev Prlekije je v tehniki obračalnega pluga slavil Aljaž Stanko, v tekmovanju z navadnimi plugi pa je prvo mesto dosegel Peter Kramar pred Mihom Sercem in Kolmanom Kosedarjem. Pri starodobnikih je prvo mesto zasedel Boris Kerčmar, drugo Branko Bauman in tretje Dominik Hajdinjak. V spretnostni vožnji s traktorjem s prikolico je prvo mesto zasedel Alojz Kos, drugo Štefan Panker, tretje Janko Horvat. Najbolj spretna je bila Marija Rožman, za njo sta se uvrstili Alenka Hari in Sandra Karoli.

Kmečki praznik na Krajni FOTO: Aljaž Novak

Na tekmovanju za pokal občine Tišina je v oranju zmagal Štefan Bakan, za njim sta se uvrstila Miha Serec in Kolman Kosedar. Pri spretnostni vožnji s traktorjem je prvo mesto dosegel Alojz Kos, drugo mesto Miran Rengeo, tretje pa Miha Serec. Med tekmovalkami so bile najboljše Alenka Hari, Sandra Karoli in Metka Buček.