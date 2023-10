Na premieri Asta Vrečko, Violeta Tomić in tudi ta televizijski voditelj (FOTO)

V Prešernovem gledališču v Kranju so v petek premierno predstavili komično dramo Predsednice, režiserja Jureta Novaka. Gledališke predstave se je udeležilo nekaj znanih Slovencev, med katerimi smo med drugim opazili kulturno ministrico Asto Vrečko, kranjskega župana Matjaža Rakovca, nekdanjo poslanko in igralko Violeto Tomić, pa tudi voditelja kviza Vem in igralca Aljoša Ternovška s svojo soprogo plesalko in igralko Lado Petrovski Ternovšek.

FOTO: Koka Press, Katja Kodba, Mediaspeed

Aljoša in Lada sta zakonca že več kot desetletje. Poročila sta se leta 2010, leto pozneje pa sta povila sina, ki sta mu dala ime Ravi.

51-letni Aljoša Ternovšek je bil pred poroko leta 2010 v zakonu Ivo Krajnc Bagola, s katero sta bila poročena devet let.