Na nacionalki žalujejo, umrl je bivši generalni direktor

Umrl je nekdanji generalni direktor RTV Slovenija Tone Krašovec, ki je javni zavod vodil med letoma 1977 in 1981. V svoji poklicni karieri je bil novinar, menedžer in gospodarstvenik.

Leta 1937 rojeni Krašovec je diplomiral na ljubljanski pravni fakulteti, doktoriral pa na zagrebški univerzi iz ekonomskih znanosti. Na javnem zavod RTV Slovenija, tedaj RTV Ljubljana, je začel delati že v študentskih letih. Bil je poročevalec, komentator in urednik, med letoma 1977 in 1981 pa generalni direktor zavoda. Pisal je tudi pesmi in ob svoji sedemdesetletnici v samozaložbi izdal pesniško zbirko Spomin stoletij,

Tone Krašovec je bil med drugim tudi drugi predsednik ter drugi generalni sekretar Združenja Manager. Leta 2006 mu je združenje zaradi njegovega doprinosa stanovski organizaciji in slovenskemu managementu podelilo priznanje za življenjsko delo, leta 2015 pa so mu podelili častno priznanje za posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji, izhaja iz spletne strani združenja.