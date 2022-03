Na medenih tednih že padale tudi težke besede, kaj se bo zgodilo s tem zakonom?

V šovu Poroka na prvi pogled mladoporočenci uživajo na medenih tednih. In medtem ko se že odkrito predajajo strastem, so se pri nekaterih parih že pokazale prve razpoke. Zlasti odnos med Sandijem in Kate se je začel močno krhati.

Začelo se je s pogovorom o tem, kaj pričakujeta eden od drugega. Kate je svojemu izbrancu brez olepševanja povedala, da si želi uspešnega moškega. »Jaz nisem pripravljena imeti v svojem življenju takšnega moškega, kot si ti. Jaz sem pripravljena imeti samo uspešnega. Jaz sem vedno bila z uspešnimi moškimi. Ti si velika izjema. Da bi morala na novo graditi moškega, namesto da bi ob njem rasla in bila še uspešnejša ter boljša različica sebe, jaz na to nisem pripravljena,« mu je dejala.

Sandija je to precej razburilo. Vprašal jo je, kaj bi po njenem moral biti, da bi bil uspešen: »Direktor? Politik?« Dodal je, da sam ne vidi vsega v denarju in da mu veliko več pomeni stabilnost v življenju. Prepričan je bil tudi, da mora Kate stopiti na realna tla in nehati živeti v oblakih. »Katja, imaš mogoče milijone, da se tako obnašaš do mene?« je bil jezen.