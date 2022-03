Poroka na prvi pogled: Nina očarala Domna (FOTO)

Če bi jo morali opisati z nekaj besedami, so smeh, potovanja in planine tisto, brez česar Nina ne bi mogla živeti. »Gore so moje življenje, pomirjajo me in mi dajejo občutek, da grem lahko prek svojih meja. Večkrat sem pred dilemo, ali zmorem do vrha, kaj če me izda kondicija, nato pa te narava, drevesa in skale navdajo z energijo, da iztisneš iz sebe maksimum, ko rineš proti nebu. Nagrada je najlepši razgled, ki se enači z učinki najboljše terapije. V zadnjih dveh letih sem se kar 80-krat povzpela tja gor, kjer so mir, spokoj in milina. Letos pa imam nameravam obiskati 50 različnih vrho...