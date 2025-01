Na male zaslone prihaja novi kviz! Vodila ga bo znana dvojica

Kmalu bomo lahko na malih zaslonih spremljali kviz Denar pada, ki ga bosta vodila David Urankar in Lara Medved. Slednjo že od prej poznamo kot novinarko in napovedovalko vremena na Planet TV. Lara, ki jo javnost pozna tudi kot partnerico modrijana Blaža Švaba, bo skrbela za kovček s 100.000 evri.

Da je več kot očitno prava oseba za to, dokazuje dejstvo, da ima črn pas v karateju. Borilno veščino je aktivno trenirala kar 13 let in se udeleževala tekmovanj, med drugim je osvojila naslov državne prvakinje in bila sprejeta v reprezentanco, pohvali pa se lahko tudi s sodniškim izpitom. Pri komaj 16 letih je opravila izpit za črni pas in si pridobila mojstrski naziv.

»Spomnim se, da sem bila najmlajša mojstrica v klubu,« se spominja Lara, ki je resne treninge opustila zaradi poškodb, ki jih je utrpela v hudi prometni nesreči. »Karate mi je, poleg nekoga tam zgoraj, rešil tudi življenje. V prometni nesreči je moje telo utrpelo hude poškodbe, ki bi bile po mnenju zdravnikov lahko še hujše, če ne bi imela tako dobro utrjenih mišic in vezi,« je še povedala o težki in boleči izkušnji.