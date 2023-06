Mož pokojne Simone Weiss ob prelomnici: Vstopam pogumno skozi vrata …

Veličastni življenjski jubileji so vedno razlog za veselje in tako se je ob svojem oglasil tudi Goran Šarac, soprog pokojne kraljice slovenskih src, pevke Simone Weiss. Ta bi, ko smo že poročali, 29. aprila praznovala 60 let. Goran se ji poklonil s tem, da je posnel priredbo njene priljubljene skladbe Sonce mojih dni, ki jo je zapela Darja Gajšek.

Je pa vdovec Simone Weiss tudi sam pred dnevi dopolnil 60 let. Njegovo sporočilo ob tem je bilo: »Vstopam pogumno skozi vrata po poti, ki me pelje v sedmo desetletje. Ker je zmanjkalo velikih in pametnih besed bom citiral Tomaža Domicelja.

Življenje je lepo, če ga živiš

Tako kot ponuja se samo

in ne da ti ga spremeniš

Življenje je lepo, če ga živiš

Tako kot ponuja se samo

in ne da drugega želiš«