Ganjeni Goran Šarac: ženi v spomin

Veličastni življenjski jubileji so razlog za veselje, razen pri tistih, ki so jih prerano zapustili njihovi ljubljeni. Pred sedmimi leti se je od svojcev poslovila Simona Weiss, ki bi v teh dneh praznovala šestdeseti rojstni dan, zato se je njena družina in ljubitelji pevkinih uspešnic še posebno ljubeče spominjajo.

Posebno darilo ji je ob tej priložnosti namenil soprog Goran Šarac, ko je preuredil pesem Sonce mojih dni, interpretacijo pa zaupal Darji Gajšek. S tem se je poklonil svoji večni muzi, mamici in babici. V skupno čestitko je vključil še hčerko Liliette in sina Simona, nas pa opomnil na minljivost z objavo zgovorne fotografije. Na njej blesti Simona na rdeči preprogi, obdana s šopki in okrašena z nasmeškom. Natanko takšna, kot so jo v srcih ohranili njeni domači.