Slovenska kraljica ljudskih src bi danes imela 60 let (FOTO)

Simona Weiss bi ravno danes, 29. aprila, če bi še živela, praznovala okrogli jubilej – 60. rojstni dan. Pevka, ki so ji oboževalci v času njene blesteče glasbene kariere, v kateri je posnela 20 albumov, več kot 200 pesmi in prodala več kot pol milijona plošč, upravičeno nadeli vzdevek kraljica ljudskih src, mnogi pa jo tako imenujejo še danes, je žal leta 2015, v 53. letu življenja, izgubila bitko s hudo boleznijo. A številne njene pesmi še danes lahko slišimo na radijskih postajah ali pa jih ljudje prepevajo ob najrazličnejših priložnostih. Nekatere pa je na novo posnela in jim dala nov pridih pevka Darja Gajšek, za katero je tudi nekaj novih skladb v zadnjem obdobju ustvaril Goran Šarac, mož Simone Weiss. Gajškova pa z velikim veseljem zapoje tudi kakšno znano uspešnico kraljice ljudskih src.

Simonina glasba je obstala skozi desetletja in še danes pri ljudeh vzbudi emocije.

Na pobudo Šarca pa je v spomin nanjo skupaj z ansamblom Spev nedavno posnela pesem Sonce mojih dni, ki je dobila nov zven. Gajškova in člani ansambla Spev so jo premierno predstavili v eni od oddaj V petek zvečer, zdaj pa so zanjo posneli tudi videospot. Omenjena pesem je bila sicer v prvotni verziji, ko jo je Simona Weiss zapela z mladim ansamblom Slapovi, prvič izvedena na komercialni televiziji POP TV leta 1995, v oddaji, ki jo je vodila Betka Šuhel.

Hvaležni so, da jih je Šarac povabil, da pesem spet posnamejo Simoni v spomin. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Globoka emocija, vtkana v besedilo Simone Weiss, njena interpretativna prepričljivost in dovršeno petje Slapov in njihovega glavnega pevca Jožeta Skubica so pesmi dali neizbrisen pečat. Poslušalci so jo vzeli za svojo in v tistem letu je bila na radijskih valovih ena najbolj poslušanih skladb. Mladi Slapovi, ki so se pozneje močno uveljavili v slovenskem glasbenem prostoru, pa so gostovali tudi na številnih koncertih Weissove,« nam pove Šarac. A žal sta danes tako Weissova kot tudi Jože Skubic že pokojna, zato ima pesem Sonce mojih dni še toliko večjo vrednost. »In nova verzija v izvedbi Darje Gajšek in ansambla Spev v najboljši meri ohranja interpretativno moč in hkrati povzema emotivni naboj prvotne verzije,« meni Šarac, ki upa, da bo ta pesem znova zaživela med poslušalci. Tudi mlajšimi. »Simonina glasba je obstala skozi desetletja in še danes pri ljudeh vzbudi emocije. Vedno, ko Sonce mojih dni zapojem, vidim pri ljudeh, kako jih prevzamejo globoka čustva. Tečejo solze, oči postanejo zasanjane in ljudje se vračajo v spomine. In to je posebna veličina vseh Simoninih pesmi. Hvaležna sem, da nas je Goran povabil, da pesem posnamemo in da jo izdamo prav v spomin na njen okrogli jubilej, ki bi ga praznovala, če bi bila še med nami,« je svoje misli ob izidu pesmi in videospota strnila Gajškova. Kristjan Kolenc iz ansambla Spev pa je dodal: »Lahko smo hvaležni za take lepe zgodbe, ki jih piše življenje.«

Za pesem Sonce mojih dni so posneli tudi videospot. FOTO: OSEBNI ARHIV

Darja rada obuja spomine na Simono. FOTO: KATJA KODBA