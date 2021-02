Mož Natalije Verboten je nasedel, poglejte, kako drago ga je to stalo

V časih, ko izredno veliko časa prebijemo za računalniki, prebrskamo mnoge strani. Pri tem naletimo na mnoge reklame, ki nam ponujajo in obljubljajo marsikaj. Kako ločiti zrno od plevela? Tako, da preberemo, kar nam stran ponudi, ne dajemo svojih podatkov in se ne strinjamo z vsem, kar nam ponudijo.



Med tistimi, ki je očitno izkoristil brezplačno ponudbo, je tudi mož Natalije Verboten, Dejan Bojič. Na facebooku je zapisal: »Očitno nisem bil edini, ki sem nasedel. Glede na enak znesek 19.99 eur na mesec predvidevam, da gre za istega ponudnika kot v mojem primeru (op. p.: ponudnik znan uredništvu).« Bojič trdi, da sploh ni vedel, da se je naročil niti nikoli ni bil na portalu: »Nisem prejel prvega računa ampak kar opomin, izvršbo in plačilo celotnega zneska za 12 mesecev z vsemi stroški.« Če preračunamo na podlagi mesečnega zneska, to pomeni 240 evrov.



Njegov nasvet je, da se pazite brezplačnih reklam na facebooku, ker so lahko hudo drage: »Očitno je, da imajo odvetniške hiše, ki se glede na to luknjo v zakonu izgovarjajo in na silo terjajo denar od ljudi tudi če ne koristijo njihovih storitev.«



Mi pa dodajamo: preden izdate osebne podatke, preberite, v kakšno razmerje vstopate. Če navajajo, da je prvih 15 ali 30 dni brezplačnih, potem morate vedeti, ali to pomeni, da se bo pogodba samodejno prekinila ali samodejno podaljšala. Če prvo, težav ne bo, če drugo, pa boste v primeru podaljšanja zavezani k plačilu. Zatorej berite, berite in še enkrat berite.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: