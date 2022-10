Monika v solzah razkrila: »Pogrešam, da bi mi rekel, da me ima rad«

Monika je na Kmetiji razkrila svojo žalostno življenjsko usodo. Povedala je, da je odraščala brez mame in da se je oče še enkrat poročil in umrl v tragični nesreči. »Ko sem bila stara leto in pol, dve, sta moj oče in mama na papirju, šla narazen. Vzel me je oče,« je razkrila. Dodala je še, da se je njen oče kasneje poročil z drugo žensko, a so se odnosi med njima skrhali.

Očeta zelo pogreša

»Na začetku sem bila zelo vesela, da bom lahko nekomu rekla mama,« je povedala in dodala, da na njo ni jezna, čeprav je med njima počilo in je spokala svoje stvari in odšla od doma. In čeprav je oče stopil na njeno stran, tudi nanj ni več jezna.

Oče je lani imel prometno nesrečo in umrl. »Obupno ga pogrešam. Pogrešam, da bi mi rekel, da me ima rad,«.

In še: »Vem, da je nekje in dala bi vse na svetu, da bi bil tu poleg mene,«.