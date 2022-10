Uf, kako jo je napičila: »Sploh se ne zna obnašat. Kaj misli, da je prišla na Sanjskega moškega?« (FOTO)

Na Kmetiji je veliko zanimanja in razburjenja povzročila nova izdaja Kmečkega lista. To pa zato, ker so v njem »poročali« o posteljnih aktivnostih Toma in Manje.

Med prebiranjem. FOTO: Voyo

Andrea je tako priznala, da je kar malo razočarana. Aneta pa je šla še dlje: »Bruham res«.

Monika nima dobrega mnenja o Manji

Je pa nepričakovano izbruhnila Monika, ki je povedala kar nekaj krepkih čez sotekmovalce.

»Manja se sploh ne zna obnašat, Kaj misli, da je prišla na Sanjskega moškega?« je bila ostra.

Za Andreo pa meni, da se pri svojih 29 letih ne zna obnašat, ko skače za Tomom. Za dobro mero pa je še dodala: »Kaj naj rečem? Jadni! Tok, da že smrdi za njimi in to je sploh to, kar lahko rečem za take ljudi.«