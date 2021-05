Mojca Mavec o silikonskih pevkah na Evroviziji, Srbi znoreli do konca

Ljubosumna na lepe Srbkinje

, ki je na TV Slovenija komentirala finalni večer izbora za pesem Evrovizije v Rotterdamu, je razbesnela Srbe.Tako je pred nastopom srbske dekliške zasedbe Hurricane s pesmijo Loco Loco dejala: »Sicer pa bi se s puncami lahko mirno sprehodili v soboto zvečer po eni od glavnih promenad v Beogradu, ki so jo duhoviti domačini že pred leti poimenovali Silicon Valley,«.Na njen komentar srbskega dekliškega tria se je odzvala tviter scena in ena od uporabnic je tako obtožila našo voditeljico, da je gnusno ljubosumna na lepe Srbkinje in očitala RTV Slovenija nesramnost in neprofesionalizem.Tudi drugi komentatorji so vzeli srbske predstavniceinv bran in bili kritični do komentarja Mojce Mavec.»Realno, Slovencem je Beograd šibka točka«, »Kaj pa Mojca Mavec ve o lepoti«, »Potem pa sama pogosto pride v to silikonsko dolino«, »Vse predstavnike je hvalila, za vse imela prijazne komentarje, le za Srbijo ne. Želodec se mi je obrnil«, so pisali Srbi.Do srbskih predstavnic pa so bili bolj navdušeni slovenski gledalci Evrovizije, ki so v finalni oddaji največ točk, 12, podelili Srbiji.