Mlada Slovenka pristala v tujih medijih. Razlog je žalosten

Glas slovenskega šova Slovenija ima talent je poneslo v tujino. Srbski mediji so se namreč razpisali o nastopu osemletne Line Vukelić, ki je predstavljala svoj pevski talent. Izbrala si je pesem Miki Milane srbske pevke Vere Matović.

Odzivi na njen nastop so bili mešani (več o tem v članku Slovenija ima talent: to je nastop Line, ki je razdelil Slovenijo (VIDEO)), najpomembneje zanjo pa je, da jo je podprla žirija in jo poslala v naslednji krog.

Stopili so ji v bran

Srbski mediji so izpostavili še nekaj komentarjev, ki so se znašli pod posnetkom osemletnice, objavljenem na Tiktoku. Nekateri so bili sili negativni, saj da zakaj si je za šov slovenskih talentov izbrala srbsko pesem.

Kot smo poročali, so ji mnogi stopili v bran, nekateri so tudi dejali, da imajo pesmi v angleškem jeziku »vrh glave« in da pri pesmih v južnih jezikih veliko bolje razumejo, kaj malčki sploh prepevajo.

Naj prepeva kar želi

Pod objavo srbskega spletnega portala Blic na facebooku so bili komentarji nekoliko drugačni. Nekateri se namreč sprašujejo, ali je pesem primerna za otroke, hkrati pa dodajajo, da če je otroku všeč, naj jo pač prepeva: »Nimamo vsi enakega okusa za glasbo.«

Živi in pusti živeti.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.