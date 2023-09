Slovenija ima talent: to je nastop Line, ki je razdelil Slovenijo (VIDEO)

Šov Slovenija ima talent se je začel in gledalci imajo o čem govoriti. V tokratni oddaji je nastopila mlada princeska Lina, pa ne Kuduzović, ampak Vukalić, ki je množico dvignila na noge s pesmijo Miki Milane srbske pevke Vere Matović.

Njen nastop so objavili na uradni strani slovenskega tekmovanja in med vsemi objavljenimi je njena točka med tistimi, ki jim je uspelo zbrati največ največ odzivov (prek tisoč čustvenih odzivov in skoraj 200 komentarjev).

Nad mladim in pogumnim dekletom iz Izole so mnogi navdušeni. Sporočajo ji, da bodo navijali zanjo.

Slovenija ima talent ali jug ima talent

Ker pa je šlo za srbsko pesem, se mnogi jezijo, češ da gre za Slovenija ima talent. Množica je dekletu stopila v bran in izpostavila, da mnogi pojejo angleške pesmi. Ko so te zgodi, pa da nima nihče nič proti.

Ločena oddaja za otroke

Tretji so ocenjevali pevski talent in se odločili, da ga mladi Lini še nekaj manjka ... Sploh pa so prepričani, da bi morala biti na sporedu ločena oddaja, v kateri bi tekmovali le otroci.

Mi ne bomo sodili o kvaliteti, zagotovo pa lahko rečemo, da je mlada Lina izredno pogumno dekle, ki ji je uspelo zbrati dovolj poguma in zapeti pred širno Slovenijo. Kako je bilo to videti pred kamero, pa spodaj.

Kako je slišati izvirnik Vere Matović, pa spodaj.