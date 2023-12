Miša Molk ganila sledilce, preberite, kaj je zapisala o hčerki (FOTO)

Priljubljena slovenska televizijska voditeljica Miša Molk, mama voditeljice Ule Furlan, je za njen 40. rojstni dan zapisala ganljivo sporočilo na družbenem omrežju facebook in dodala nekaj fotografij, ki so nastale v letih odraščanja Ule.

»Kot nežen metulj si sedla na mojo kožo. In vztrajala. Da sem te prepoznala. Potuj … vase, med ljudi, med skrivnosti in tu pa tam preveri, kako se obnaša vreme,« je sporočila številnim sledilcem ter požela všečke in komentarje.

Vse najboljše ji želimo tudi v našem uredništvu.