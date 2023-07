Minister Han na glasbenem festivalu: poglejte, kdo mu je delal družbo (FOTO)

V Laškem se je sinoči začel 58. festival Pivo in cvetje, ki bo v mesto ob Savinji do nedelje privabil številne obiskovalce. Gre za največji in najstarejši turistični dogodek z neprekinjeno tradicijo, ki poteka že od leta 1964. Že sinoči so se festivala udeležili številni Slovenci, ob ritmih glasbe pa sta uživala tudi gospodarski minister Matjaž Han v družbi nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja, sicer tudi njegovega strankarskega kolega.

Matjaž Han in Borit Pahor na festivalu Pivo in cvetje. FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

Fotografije njunega druženja sta objavila kar oba, vsak na svojem družbenem omrežju. Pahor je zapisal: »Z ministrom in prijateljem Matjažem Hanom tradicionalno na prireditvi Pivo in cvetje v Laškem«, Han pa: » Danes se začenja že 58. Pivo in cvetje Laško Festival. Gre za enega največjih in najstarejših turističnih dogodkov z neprekinjeno tradicijo. S prijateljem Borut Pahor ga že nekaj let tradicionalno obiščeva.«

Sinoči so na dveh festivalskih odrih nastopili Boney M, Magnifico, Big Foot Mama, Jan Plestenjak, Žan Serčič, Polkaholiki in Dejan Dogaja. Ali sta gosta zažurala vse do konca zadnjega koncerta, nista navedla.