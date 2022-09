Melani in Blaž se vračata že danes

Ta petek krmilo oddaje V petek zvečer znova prevzemata modrijan Blaž Švab in Melani Mekicar, v živo pa bo glasbenike spremljala 13-članska zasedba Diamanti. V svoj pogovorni kotiček bo voditelj Blaž Švab povabil nekaj izjemnih glasbenikov, ki jih bo povprašal tako o njihovi glasbeni karieri kot tudi o drugem. Oddaja prav tako odpira vrata mladim nadobudnim glasbenikom, ki so jih izbirali letos poleti na treh avdicijah.

Gostili bodo tudi Fehtarje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Gre za mlade pevce, stare od šest do 16 let, ki so se prijavili za Nove talente. Odziv je bil odličen, saj so prejeli prijave z vseh koncev Slovenije in s številnih vokalnih šol. Petdeset so jih povabili na avdicijo in vsi so, če gre verjeti ustvarjalcem oddaje, izvrstni. Mnogi so že pripravljeni na resnejše glasbene festivale. V oddaji bodo predstavili 12 izjemnih, po enega v vsaki, na sporedu bodo ob petkih vse do 23. decembra.

Sicer pa bosta prvi gostji Nina Pušlar in Nuša Derenda, ki bosta prvič zapeli skupaj, poleg njiju pa bodo na odru tudi Fehtarji, Matjaž Perenič, Buryana, Larisa Sreš in Neža Kirn, Challe Salle z Niko Krmec, Ansambel Petra Finka ter skupina Kingston, ki bo predstavila novo veliko uspešnico. Mimogrede, največje žurerske uspešnice omenjene skupine je ustvaril Dare Kaurič, ki je pred dnevi praznoval rojstni dan. Kot nov pevski talent se bo v prvi oddaji predstavila Ema Lesjak, ki bo zapela popevko Med iskrenimi ljudmi.