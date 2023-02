Melani in Blaž se vračata prihodnji mesec

Že prihodnji mesec, natančneje 10. marca, se na TV Slovenija vrača oddaja V petek zvečer, ki bo spomladi na sporedu že peto sezono zapored. »Oddaje, ki jih vodim z Melani Mekicar, pripravljava skupaj z Juretom Karasom. A pri tem nismo sami, dejansko jo pripravljamo z odlično in izbrano ekipo ustvarjalcev in glasbenikov. Televizijsko ustvarjanje, sploh pa glasbene oddaje, so vedno timsko delo.

Tudi Tanja Žagar in Dejan Vunjak sta bila gostobesedna. FOTO: FACEBOOK

Brez Matjaža Vlašiča, Mihe Goršeta, Martina Juharta, Diamantov in še nekaterih glasbenih producentov pa si upam trditi, da oddaje v taki glasbeni podobi, kot jo gledamo že dve leti, zagotovo ne bi bilo. Pa še bi lahko našteval imena soustvarjalcev. Gledalci si namreč težko predstavljajo, da pri pripravi take oddaje sodeluje vsaj 50 ljudi,« je za Slovenske novice razkril Blaž Švab, tudi frontman Modrijanov, ki ta čas nastopajo po manjših krajih po Sloveniji s koncertno turnejo Modrijani osebno. »Uredništvo razvedrilnega programa TV Slovenija nam je pri ustvarjanju oddaje v veliko oporo. Najbolj pa sem ponosen, da je oddaja v samo dveh letih poskrbela za več presežkov,« še razkriva Blaž, ki je hvaležen tudi vsem gostujočim glasbenikom in pevcem, ki nastopajo v oddaji.

»Na vaje in snemanja prihajajo motivirani in pripravljeni na naše ideje. Oddajo tako soustvarjamo z glasbeniki in pevci z vseh vetrov, tako se rojevajo nove in najlepše ideje in izvedbe,« še pravi Blaž. Tudi minula sezona, ki se je končala dan pred silvestrovim, je postregla z nekaj glasbenimi presežki in sodelovanji, še pove Švab in doda, da so v predvajanje v dveh letih oziroma v štirih sezonah spustili 400 priredb pesmi, ki so objavljene tudi na spletnem portalu youtube. »Izjemen sprejem in uspeh doživljajo tudi vsi humoristični vložki, ki jih številno delijo in si jih ogledujejo na družabnih omrežjih,« še pravi Švab.

Diamanti so (spredaj z leve) Lovro Sadek, Goran Moskovski, Maj Vlašič, Miha Gorše, zadaj pa Dejan Korenak, Martin Juhart, Tomaž Boškin, Jure Gradišnik, Sara Lamprečnik, Jure Rozman, Nace Jordan, Lucija Marčič in Mike Orešar. FOTO: FACEBOOK

Omenimo, da je ustvarjalcem oddaje uspelo združiti na enem odru nekdanja rivala Mirana Rudana in Vilija Resnika, ki sta dokazala, da sta vse prej kot to, pa tudi brata Pešut, Magnifica oziroma Roberta in Schatzija oziroma Aleksandra, na isti zofi sta sedela tudi Marko Vozelj in Jože Potrebuješ, ki sta razkrila veliko zanimivosti iz obdobja, ko sta nastopala s Čuki. Pogovore z njimi pa je vodil Blaž. Kot nam je še zaupal, se na intervjuje z ekipo zelo temeljito pripravljajo.

»Da iz njih izvabimo še kaj, česar še nismo slišali,« pravi Švab. »Nova sezona bo glasbeno še bogatejša. Naša velika želja pa je tudi, da bi izdali kompilacije z glasbo iz oddaj V petek zvečer. Da bi ta glasba zaživela še na spletnih platformah, predvajalnikih glasbe in na radijskih postajah,« še strne pogovor Blaž Švab.