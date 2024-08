Medicinska sestra, ki ji je hčerkina huda bolezen življenje postavila na glavo

Čeprav je Dinka Redžić Hrustanović že dolgo vedela, da je biti medicinska sestra njeno poslanstvo, je, medtem ko je življenje njenega otroka viselo na nitki, spoznala, kako pomemben poklic opravlja.

Zato ni presenetljivo, da je knjigo Smej se, ne boli namenila svojim stanovskim kolegom in kolegicam, da bi jim olajšala poklicno pot.

»Verjamem, da jim bo v veliko pomoč. Dala jim bo vse tisto, česar se niso učili v šoli,« pravi Dinka, ki je pred devetintridesetimi leti prišla v Slovenijo iz Bosne in Hercegovine in premagala številne ovire na svoji poklicni poti.

Na začetku knjige zapišete: »Če bi še enkrat morala izbrati svojo poklicno pot, bi izbrala enako. Bila bi to, kar sem – medicinska sestra.« Kaj vam pomeni poklic medicinske sestre?

Biti medicinska sestra je zahtevno, a tudi zelo izpolnjujoče delo, saj omogoča zdravstveno nego in podporo drugim v najtežjih trenutkih. Prispeva k njihovemu okrevanju in dobremu počutju. Gre za poklic, ki ponuja priložnosti za nenehno učenje in razvoj, pa tudi nešteto možnosti izbire delovnega področja.

Poleg zdravstvene nege je medicinska sestra tudi izvajalka in asistentka pri zahtevnih medicinskih posegih. Brez nje ni zdravstva. Ona je tista, ki je ves čas ob bolniku in posreduje informacije zdravniku. Od nje je pogosto odvisno življenje bolnika.

Z znanjem, ki ga imamo medicinske sestre, smo v veliki prednosti pred drugimi poklici - lahko rešujemo življenja. Znamo pravočasno odreagirati in se ustrezno odzvati. Občutki, ki jih doživljaš ob tem poklicu, so pravo bogastvo. Medicinska sestra je ob človeku v najtežjih trenutkih. Ko je bolan in prestrašen, ko ne ve, ali bo preživel …

Ni večje sreče in zadovoljstva kot zavedanje, da si ti tisti, ki osrečuje in rešuje ljudi. Ob takšnih izkušnjah pozabiš na nizko plačo in nočne izmene, na vse obremenitve in nesoglasja. Z razlogom pravijo, da je medicinska sestra angel varuh.

Ena od najtežjih preizkušenj je bila za vas huda bolezen vaše hčerke. Kako se vam je takrat življenje postavilo na glavo?

V življenju nikoli ne veš, kaj te čaka. V minuti se lahko vse obrne na glavo. To se mi je zgodilo 13. januarja pred nekaj leti. Nič hudega sluteč sem v službi delala, se smejala in pogovarjala o mojem potovanju in praznovanju 50. rojstnega dneva. Naenkrat pa je zazvonil telefon in izvedela sem, da so mojo hčerko reševalci odpeljali na