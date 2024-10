Med Nušo in Timom se vse bolj zapleta: Ona je samska, lahko dela, kar hoče

Romanca med Timom Novakom in Nušo Šabjanič je v zadnjih dneh dvignila kar nekaj prahu v javnosti. O tem so govorili tudi v oddaji Cela štala, kjer Alen Podlesnik, Matic Herceg in Teja Muhič komentirajo aktualno dogajanje v šovu.

»Z njene strani ni sporno popolnoma nič, ker je samska in lahko dela, kar hoče,« pravi Teja, njun odnos se ji ne zdi pošten s Timove strani, ki ga doma čaka dekle. Marcelovega vmešavanja v nočne aktivnosti pa, kot pravi, ne odobrava. »Tim bo imel dovolj težav po šovu,« je prepričana.

Zdrahe posledica tedenskih nalog?

Matic je prepričan, da so trenutne zdrahe na Kmetiji posledica narave tedenskih nalog, ki omogočajo veliko klepetanja. »Medtem ko ti pleteš volno, imaš čas razmišljati in se pogovarjati,« meni in dodaja, da bo dinamika, ko bodo naloge zahtevale, da so tekmovalci bolj razkropljeni po posestvu, gotovo drugačna.