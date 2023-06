Med Murkom in Katayo završalo: »Ti mene pikaš že od včeraj«

V zabavni oddaji Riba, raca, rak bo nocoj zelo pestro. Na siol.net so razkrili del dogajanja v nocojšnji epizodi. Med Damjanom Murkom in Katayo se bo zaiskrilo. Miha Hercog, ki ga lahko vidite tudi v prvem podkastu Slovenskih novic, bo pripravil večerjo za pet. A najbolj zanimivo se ne bo dogajalo za kuhinjskim pultom, temveč za kuhinjsko mizo, kjer bomo lahko slišali nekaj ostrih besed udeležencev. Predvsem Murka in Kataye.

Hercog, preden začne kuhati, reče Murku: »Damjan, ti kakšno zapoj.« Ta mu v smehu odvrne: »Nočete tega.« Udeleženka šova Exatlon Andreja Košir na njegov komentar doda: »Imaš prav.« A štajerski pevec jih ne ostane dolžan in ji odvrne: »Če te noben nič ne vpraša, sva se dogovorila, da si tiho.« Kataya nato v ozadju šova prizna, da imata z Damjanom strastne pogovore in nedokončane zadeve.

Murko Katayi v nekem trenutku tudi zabrusi: »Poskusila boš vse, tudi če ne maraš, ker je to spoštovanje.« A Kataya se mu ne pusti in mu odločno odvrne: »Ne, jaz lahko delam, kar hočem.« Damjan ji zatem reče, da ga pika, že odkar sta se spoznala, ona pa njemu, da jo pika od včeraj.

Če vas zanima, kaj vse si bosta še imela povedati, danes štiri minute pred osmo uro preklopite na Planet TV, saj se takrat začne nova epizoda omenjene oddaje. Na sporedu bo od ponedeljka do petka.