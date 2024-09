Med gobarjenjem znani Slovenec naletel na to nenavadno gobo, jo poznate? (FOTO)

Prišla je jesen in s tem tudi čas za gobarjenje. Precej lisičk je nabral tudi radijski voditelj in pevec Tim Kores, a je med sprehodom po Pohorju naletel na gobo, ki je še ne pozna.

Svoje sledilce je vprašal, ali kdo ve, za katero gobo gre in objavil videoposnetek. Na njem s palico na rahlo udarja po središču gobe, ob tem pa se sprošča prah, spore.

Skupaj z umetno inteligenco smo ugotovili, da je goba na fotografiji iz rodu Geastrum oziroma da gre za gobo zemeljske zvezde. To je vrsta glive, ki jo prepoznamo po posebni obliki. Zunanja plast spora se odpre kot zvezda, notranja kroglasta struktura pa vsebuje spore.

Radijski voditelj se sprašuje, katera goba je to. FOTO: Zaslonski posnetek

Zaradi svoje oblike pogosto pritegne pozornost, a v kulinariki ni zanimiva. Gobarji je ne štejejo za užitno zaradi njene trde in neužitne strukture, ni pa strupena.

Zemeljske zvezde so pogoste zlasti v jesenskih in zimskih mesecih, ko se vlažnost poveča in omogoča razvoj njihovih edinstvenih struktur.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografije in videoposnetke.