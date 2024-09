Matjaž Zupan ekskluzivno v ŠOKkastu: Nikoli v življenju nisem bil pijan (VIDEO)

Matjaž Zupan, pevec skupine California in avtor številnih uspešnic je prišel v studio podkasta ŠOKkast in nam razkril, da je to njegov čisto prvi podkast, saj se je medijska krajina od časov največjih uspehov skupine zelo spremenila. Včasih so dobivali pisma oboževalk, danes pa je vse narejeno na doseg enega klika. Za 35. obletnico skupine pripravljajo prav poseben dogodek, ki bo vzbudil nekaj nostalgije in pripeljal zimzelene melodije v ljubljansko Cvetličarno. Med oboževalce pa so poslali tudi novo pesem z naslovom Izkoristiva vsak trenutek, ki je nastala med pandemijo: »Ja, pesem je odziv na korono in predvsem, da ljubezen pride sama in da za to poskrbi usoda.«

Idejo za ime skupine je dobil v vojski

Skupina je nastala v času, ko je Matjaž odšel služit vojaški rok v Črno goro, kjer mu je bilo v začetku zelo težko: »Seveda sem jokal, saj je bilo težko. Ko sem prišel dol v Črno goro, so bile tam palme in morje, in sem potem poklical fante ter predlagal, da si nadenemo ime benda California.« Prav palme in morje sta bila tista, ki sta mu dala vedeti, da mogoče pa ne bo tako hudo v vojski. Skupina je nizala uspešnice kot so Ustavil bi čas, V meni je California, Ledena ptica, Stara barka in mnoge druge. Matjaž je imel v času delovanja skupine tudi solo projekt pod imenom Mz Hektor, ki je bil pred svojim časom in je podiral številne družbene tabuje.

35 let je minilo od začetka legendarne skupine. FOTO: L. M.

Nikoli ni bil pijan

Čeprav je že zelo zgodaj začel služiti z glasbo, v najstniških letih je z nastopi zaslužil več kot njegova starša, vendar ga slava nikoli ni prevzela. Ne samo to, kot nam je razkril v pogovoru se je uspešno upiral vsem skušnjavam: »Vemo, da v glasbi lahko zaideš na stranpoti. Jaz nisem bil nikoli pijan v življenju, še do danes, tako da nisem se z alkoholom ukvarjal. Tako da jaz nisem imel nobenih takih skušnjav,« nam je razkril Zupan. Spregovoril je tudi o svoji hčerki Lei, ki je že uspešno zaplavala v glasbene vode. Že od najstniških let sta imela skupen ritual in vsako leto sta si privoščila počitnice na Ibizi, ki velja za žurerski raj. V studio je prinesel tri prav posebne predmete in razkril, zakaj mu veliko pomenijo.

Oglejte si še izbor ostalih ŠOKkastov, ki vas čakajo v naši zbirki.