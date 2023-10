Matjaž Javšnik: Radovednost me dela živega

53-letni legendarni igralec in komik Matjaž Javšnik je na slovenski sceni prisoten že okroglih trideset let. S svojim prepoznavnim humorjem nas je na odrih in pred kamerami nasmejal neštetokrat, zdaj pa se ob svojem okroglem jubileju, s katerim zaznamuje bogato igralsko pot, podaja na turnejo po Sloveniji. S predstavo Pa ka si ti nor?! bo ljubitelje dobre komedije nasmejal v petih slovenskih mestih, pri skoraj dve uri dolgi predstavi pa mu bosta na odru delala družbo legendarni Alfi Nipič in igralska kolegica Tina Gorenjak. »To je nora in odbita zadeva, mešanica vsega, glasbe in komedije oziroma žlahtnega slovenskega humorja. To imamo Slovenci radi. Na odru se mi bo pridružil Alfi Nipič, ki bo pri ljudeh vzbudil nostalgijo in tople občutke, humor pa tako ali tako poboža vsakega izmed nas, še tistega najbolj zadrgnjenega človeka. Dejstvo je, da te humor enostavno sprosti in te prestavi v neko drugo dimenzijo. Dvigovali bomo indeks optimizma,« svojo komično turnejo napove sogovornik. V predstavi oziroma v živo se mu bo pridružila Tina Gorenjak, prek videopovezave pa nas bodo presenetili mnogi Javšnikovi dolgoletni sodelavci in prijatelji, denimo Sebastian Cavazza, Jurij Zrnec, Mojca Funkl, Tjaša Železnik, Jernej Kuntner in mnogi drugi. »To so ljudje, s katerimi sem sodeloval in prijateljeval, o meni pa bodo verjetno povedali kakšno zanimivost, ki ljudem doslej ni bila znana. Verjetno bo na dan prišla tudi kakšna žlehtna opazka,« se namuzne Javšnik. Za sabo imajo veliko dogodivščin, zdaj jih čaka še ena, na njej pa se bodo veliko smejali na svoj račun. »Brez tega enostavno ne prodaš niti ene vstopnice. Če se smejiš na njihov račun, ti Slovenci tega ne oprostijo. Slovenci se radi smejimo na račun sosedov, znancev in sodelavcev, do sebe pa smo zelo prizanesljivi,« meni igralec.

Pa ka si ti nor?! se že 30 let, kolikor traja njegova kariera komika, sprašuje Matjaž Javšnik. FOTO: MIHA KAČIČ

Najzahtevnejši projekt v karieri

Pred njim je velik projekt, eden največjih v njegovi dolgoletni karieri. »Veselim se ponovnega sodelovanja z vsemi, ki jih poznam že dolga leta. V bistvu je tukaj tako kot v zakonu, lahko je lep ali slab, nikoli ga ne boš pozabil. Na žalost nam narava našega dela ne omogoča več druženja, saj smo vsi vpeti v številne projekte. Čar tega projekta pa je, da smo se po dolgem času spet zbrali, se objeli in pošalili. Lahko vam zaupam, da gre za neverjeten pretok energij, in veseli me, da smo dokazali, da se še vedno zelo spoštujemo,« je zadovoljen z ekipo. Doda, da gre za izjemno zahteven tehnični projekt, a so s pravim pristopom in trudom poskrbeli tudi za to, da bo vse potekalo nemoteno. »Verjetno gre za enega najbolj zapletenih projektov v mojem življenju, ki pa se ga seveda zelo veselim. S pravo ekipo se vse da, še posebno če s tabo delijo enak entuziazem,« pohvali sodelavce.

Pred turnejo, na kateri bo razkril tudi delčke prihajajoče predstave, ki jo obljublja za prihodnje leto, nima nobene treme. »Vsega skupaj se veselim kot majhen otrok, zdi se mi, da me daje nekakšna mrzlica. Zbujam se sredi noči in premlevam domislice, da bi jih na čim boljši način posredoval občinstvu. Moja edina želja je, da bi se imeli lepo. Moje vodilo vsa ta leta je, da morajo biti vsi vpleteni zadovoljni. Samo v tem primeru se bomo srečevali še trideset let,« se namuzne. »Mislim, da se bomo imeli noro dobro,« napoveduje Javšnik, ki meni, da imajo ljudje radi nostalgijo in obujanje spominov, česar bodo deležni tudi v njegovi predstavi. »To je človeško. Ljudje radi pozabljamo slabe stvari in se spominjamo lepih. Preteklost je tudi prijetna, zato je lahko nostalgija as v rokavu,« pravi Javšnik, ki je nedavno iskreno spregovoril o svoji bližnji izkušnji s smrtjo, ki jo je doživel lani zaradi infarkta. Optimizem ga nikoli ni zapustil, zato se velike vrnitve na odre neizmerno veseli. »Radovednost me dela živega. Včasih bi človek enostavno obupal, a jaz pravim, da moraš vedno verjeti vase in zreti v prihodnost,« pravi sogovornik, ki nam zaupa, da je trenutno v dobri kondiciji. »V tem trenutku sem popolnoma pripravljen na vse, kar prihaja. Okrog sebe imam odlično ekipo, kar pomeni, da bodo drugi opravili veliko dela, od mene pa se pričakuje, da se na odru odrežem kar se da dobro. Na odru ne bom umrl, temveč bom na njem užival in se prerodil,« pove za konec.

Turneja po Sloveniji 10.11. Športna dvorana OŠ III Murska Sobota

11.11. Dvorana Golovec Celje

12.11. Dvorana Tivoli Ljubljana

18.11. Športna dvorana Slovenj Gradec

19.11. Dvorana Tabor Maribor

Vsi dogodki so ob 19. uri, vstopnice pa so v prodaji na Eventim.si, v poslovalnicah Petrol, OMV in Pošte Slovenija.