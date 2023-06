Masterchef Slovenija: 50.000 evrov je v žep pospravila ... (pozor, razkrivamo zmagovalko)

Oddaja Masterchef Slovenija je dala novega zmagovalca, pravzaprav zmagovalko, saj sta se v finalni oddaji spopadli Anja Fir (29) in Zala Pungaršič (23). Katera je na koncu bolj prepričala trojico sodnikov, razkrivamo nič prej kot na dnu članka. Če tega ne želite izvedeti, preden si oddajo ogledate na televiziji, se na tem mestu ustavite, sicer ste vabljeni k nadaljevanju branja.

Že uvodu so javnosti znani sodniki Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič razkrili, da se bo to noč zgodilo najdaljše kuhanje brez prestanka v zgodovini Masterchefa: za finalni meni sta imeli namreč pet ur časa. V tem času sta morali pripraviti tri hode. Za uvod sta bili omejeni z amis bušem za 17 ljudi, pri glavni jedi so ju omejili z eno sestavino – Anja je dobila kunca, Zala hobotnico, pri sladici pa sta imeli proste roke in 120 minut časa.

Zalina uvodna jed ni preveč navdušila ne sodnikov ne izpadlih tekmovalcev. Na drugi strani so bili sodniki bistveno bolj navdušeni nad Anjino jedjo, a šele potem, ko so jo poskusili. Luka bi jed vizualno popravil, a okus ga je navdušil. Sledilo je prvo točkovanje in sicer s številkami do 10.

Po prvem hodu

Zala je za amis buš dobila dvakrat po sedem točk in šestico od Luke, kar jo je malo razočaralo. Anja je od vseh treh sodnikov dobila osmice, s čimer si je priborila štiri točke prednosti po prvem hodu.

Po drugem hodu

Sledila je druga jed, Zala pa je bila jasna, da se je lev prebudil in da bo rjovel. Anja je bila nekoliko v krču in si ni vzela preveč časa za razmislek, čeprav bi si ga lahko. Njeno stisko so opazili tudi sodniki.

Ko je Zala predstavila krožnik s hobotnico, je Bine dejal, da se odlično sliši in jo poslal nazaj za štedilnik, kjer je nadaljevala s pripravo sladice. Vmes so si sodniki postregli z njeno jedjo in Bine ni mogel skriti navdušenja: »Kaj pa je s to omako? Kok je pa dobra ta omaka.« Tudi Karim je bil zadovoljen, tudi s hobotnica, ki je ravno prav pečena in še malo žilava za na zob, kakor je njemu všeč. Zadovoljen je bil tudi z glazuro, pa tudi kokico. Bile so le hvale in niti enega ampak.

Potem je svoj krožnik s kuncem predstavila Anja. »Kar me zmoti, da kunec ni zasijal na tem krožniku, ampak je samo del tega krožnika,« je dejal Luka. Manj je bil navdušen tudi Karim, ki je videl kar nekaj možnosti za izboljšave, tudi kunec je bil po njegovem okus preveč pečen. »Nič se mi ni zgodilo, potem sem ponotranjil njeno razlago o Beli krajini, potem pa se je zgodilo. Meni je bila jed všeč, ker sem jo umesti v prostor, umestil jo v Belo krajino, je pa mogoče za finale ... Malo ji zmanjka,« je dejal Bine.

Vmes so jih presenetili še najbližji, zaradi katerih je Anja potočila nekaj solz.

Sledilo je neizbežno – točkovanje. Da bodo sodniki bolj naklonjeni Zali, je bilo jasno že pred tem. Tri sedmice je prejela Anja, medtem ko jih je Zala prejela po 10 od Karima, Luke in Bineta.

Po glavni jedi je Anja zbrala 45 točk, Zala že 50.

Sledil je objem nasprotnic v kuhinji. »Videla sem, da je Anja na tleh, da jo je totalno sesulo in ja, sem ji hotela vliti, ker sem bila po prvem hodu na istem,« je svoj objem nasprotnici pojasnila Zala.

Tretji hod dal zmagovalko

Če ne želite izvedeti, katera od njiju je zmagala, na tem mestu končajte z branjem.

***

**

*

S petimi točkami prednosti je Zala vstopila v zadnji hod.

Anja je idejo za svojo sladico črpala iz jabolčnega štrudlja. Prvo jo je poskusil Karim, ki je bil s sladico vidno zadovoljen: »Lahko samo rečem, da je en velik in globok poklon jabolčnemu zavitku: polno svežine in okusov, pričara spomin in okus na jabolčni zavitek. Po drugi strani pa je tehnično tako visoko in zelo izpeljana, da si človek sploh ne predstavlja, da si črpala in jabolčnega zavitka.« Bine je dejal, da je pred 15 let postalo moderno predstavljati jabolčni štrudelj: »Globok, globok poklon tej sladici.« Luka pa: »S tem zavitkom si pokazala, ne samo, da imaš drznost, ampak tudi znanje.«

Zalina sladica je temeljila na pijači gin tonic. »Pred mano je izmeno sveža sladica, ki me avtomatsko popelje na nek kraj, kjer uživam v gin tonicu./.../Tvoja sladica me je navdušila./.../Če potegnem črto – užival sem.« Luka je dejal, da je dokazala, da ima tehnično znanje, da si odštekana, glasna in pohvalil sladico. Bine je bila jasen: »Sladica je tehnično dovršena v piko. Moram pa reči, da me je malina nenehno spremljala, iskal sem več gina in tonica in te igrice, ampak mi je malin ostajala zadaj. Iskal sem zgodbo o gin tonicu ... Ampak vseeno: sladica je taka kot je – popolna.«

Sledilo je še poslednje točkovanje:

Luka je Anji za sladico namenil deset točk, Bine in Karim enako.

To je pomenilo, da mora Zala za zmago zbrati vsaj 26 točk. Luka ji je za sladico namenil devet točk, Karim devet, tako da je vse ostalo v Binetovih rokah. Ko je obrnil listič, je bila na njem izpisana devetica, kar je pomenilo, da je Zala postala deveta zmagovalka šova Masterchef Slovenija.