Marsikdo bo razočaran: tudi te priljubljene oddaje na nacionalki ne bo več

Zabavne oddaje V petek zvečer, ki jo lahko spremljamo na programu RTV Slovenija, po poročanju Radia Ognjišče ne bo več. Vsaj nekaj časa. Kot so zapisali, bo 8. decembra predvajana zadnja klasična oddaja, ob koncu leta, na silvestrovo, pa še zadnja praznična. Oddaja že kar dolgo razveseljuje gledalke in gledalce, a vse kaže, da jih kmalu ne bo več.

Kot so zapisali na omenjeni spletni strani, je ekipa, v kateri so med drugimi Blaž Švab, Miha Gorše in Jure Karas, potrebna premora. Dodali so, da si Blaž Švab, ki je voditelj te oddaje, želi imeti več časa za ustvarjanje glasbe in družino.

Je pa povsem mogoče, da slovo ni dokončno in da bomo oddajo V petek zvečer kdaj v prihodnjih letih spet lahko gledali. Kot so razkrili na spletni strani Radia Ognjišče, bi ekipa, ko bi se odpočila, lahko nadaljevala.

Letošnja sezona je prinesla novitete

Letošnja sezona oddaje V petek zvečer je sicer že sedma po vrsti. Prva oddaja te sezone je bila na sporedu konec septembra. Tudi v letošnji Blažu Švabu v vlogi sovoditeljice družbo dela Melani Mekicar.

V letošnji je več prostora namenjenega glasbi. »In to slovenski, domači, zlasti narodno-zabavni. Tudi tradicionalni,« je dejal Švab.

Melani Mekicar se odlično znajde v voditeljski vlogi. Se je pa preizkusila tudi že kot igralka. FOTO: Adrian Pregelj

Letošnja sezona je prinesla novo rubriko z imenom Na glavo. »V njej bodo glasbeni izvajalci na svoj način izvedli pesem, ki je od njih res ne bi pričakovali. Slišali bomo kar veliko na glavo priredb in dodali eno akustično izvedbo,« je pred časom dejal pevec Modrijanov.