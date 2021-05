Mariborski spektakel za vse čute

Suzana Žilić Fišer, nekdanja direktorica evropske prestolnice kulture in predsednica sveta zavoda SNG Maribor, z možem Juretom Fišerjem, direktorjem Surovine, ter sinom Aleksejem Matevžem

Opera in balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je v nedeljo premierno uprizoril Carmino Burano v koreografiji, umetniškega vodje. Veliki glasbeno-plesni spektakel na odru in pod njim združuje kar sto trideset nastopajočih.Dirigentsko palico vihti, med nastopajočimi pa so tudi trije operni solisti – sopranistka, tenoristin baritonist. Scenografijo, ki slogovno spominja na delo, je pripravilCarmina Burana je eno najbolj priljubljenih glasbenih del, njeno besedilo v srednjeveški latinščini pa zajema širok lok posvetnih tem o sreči, blaginji, minljivosti življenja, pomladi, o užitkih in nevarnostih pitja, iger na srečo, požrešnosti in poželenja.