Mariborčanka osvojila Split: dva večera je bil avditorij razprodan

Skupaj z baletnim ansamblom HNK Split je na jubilejnem 70. festivalu Splitsko poletje uprizorila svojo uspešnico, ustvarjeno po Flaubertovi literarni mojstrovini Gospa Bovary. Dva večera je bil avditorij na znameniti lokaciji, Prokurativah v Splitu, razprodan, občinstvo pa je umetnike nagradilo s stoječimi ovacijami. Zanimivo je tudi dejstvo, da osrednja splitska lokacija, kjer so se odvijale najbolj prestižne prireditve in predvsem v drugi polovici minulega stoletja splitski popevkarski festival, zadnje dobro desetletje ni gostila prireditev.

Zadovoljni ravnatelj festivala Splitsko poletje, sicer priljubljeni igralec Vicko Bilandžić, in madžarski baletni zvezdnik Tamás Darai. FOTO: mediaspeed.net

Za nekdanjo mariborsko primabalerino Valentino Turcu pa ima Split prav poseben pomen. Tam je namreč kot deklica občudovala svoja starša Marina in Majo Srbljenović, s katerima je v rani mladosti živela prav v tem mestu. Tam sta kot prvaka splitskega baleta sredi sedemdesetih na hčerko nezavedno prenesla večno ljubezen do plesa. Pozneje se je družina preselila v Zagreb, v Valentininih najstniških letih pa v štajersko prestolnico. Mama Maja je žal že pokojna, z očetom Marinom, ki v svojih zavidljivih letih še vedno stopi na oder, pa je Valentina že dogovorjena, da si bosta Madame Bovary ogledala tudi skupaj.

Strastni plesni dueti, polni erotičnega naboja, so gledalcem jemali dih. FOTO: Jadran Babić

Emma Bovary velja za enega izmed najbolj zanimivih ženskih likov v svetovni literaturi. Zgodba o vsakdanjosti zakona, dolgočasju in banalnosti vsakdanjega življenja ter Emminih naturalistično opisanih zunajzakonskih dogodivščinah v 19. stoletju je najprej šokirala francosko, nato pa svetovno javnost. Valentino je Gospa Bovary vodila v raziskovanje sveta, prežetega z lažnimi novicami, lažno lepoto, lažnimi odnosi, željo po odobravanju in priznanju ter hrepenenjem po pozornosti pogosto enako banalnih in duhovno nečimrnih ljudi. Ta Emmina neizčrpna želja po ljubezni in avanturi, njena osamljenost, neznosno dolgočasje in samodestruktivno vedenje so osnovni elementi te sodobne baletne produkcije, ki je bila pred leti že uspešno uprizorjena z baletnim ansamblom SNG Maribor.

Med občinstvom smo opazili Denisa Matvijenka, ki je bil pred vojno v Ukrajini nesporna zvezda znamenitega sanktpeterburškega baleta, zdaj pa je zanj in za njegovo ženo Ljubljana postala novi dom. FOTO: mediaspeed.net

Tudi tokrat je kritika, pa tudi publika predstavo ocenila kot najbolj erotičen balet, kar so jih kdaj videli, in pohvalila primabalerino Irino Čaban Bilandžić v naslovni vlogi za brezhibno tehnično izvedbo, ki jo je nadgradila z nežno čutnostjo in erotiko.

Primabalerina Irina Čaban Bilandžić v objemu koreografinje in svojih odrskih ljubimcev Danila Podhruške in Valerija Ljubenka. FOTO: mediaspeed.net

Superlative so pripisali tudi madžarskemu baletnemu solistu Tamásu Daraijku, ki je upodobil Emminega moža Charlesa Bovaryja, ter solistoma, ki sta uprizorila Emmina ljubimca: Danilu Podhruški v vlogi mladega Leona in Valeriju Ljubenka v vlogi brezčutnega zapeljivca Rodolpha. Bučen aplavz po dveh razprodanih predstavah so zagotovilo Baletu HNK Split, da ima v repertoarju novo uspešnico. Baletni strokovnjaki so zapisali, da je koreografija ansambel dvignila na povsem novo raven izvedbene perfekcije. Gospa Bovary bo tako polnila gledališče tudi v mesecih, ki prihajajo.