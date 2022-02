Manuela z globokim dekoltejem, on pa: Malo strah me je bilo strah, da ne bi kaj ven padlo

V šovu Ljubezen po domače so se nadaljevali hitri zmenki in Jure je bil, ko je zagledal Manuelo v seksi črni obleki, kar malo šokiran in je izdavil: »Me je bilo že malo strah, da ne bi kaj ven padlo.«

A nato je bil nad njo kar malo razočaran, saj je dobil, ko jo je vprašal po počutju, odgovor: »Malo sem 'zmatrana'.«

Preberite še:

»Ne vem, jaz sem si to malo drugače predstavljal. Če grem na prvi zmenek, ne rečem kot prvo stvar: 'Joj, jaz sem tako 'zmatran','« je komentiral Jure. Zanj je bila morda Manuela tudi malo premalo komunikativna, a bi glede na velikost pljuč, kot se je izrazil, lahko dala več od sebe.

Padli prvi poljubi

Sajra je Jureta Novaka prosila za pogovor, saj so ji na ušesa prišle govorice, da sta se z Leo po hitrem zmenku dobila še enkrat in se poljubljala. Jure njej sprva tega ni priznal, je pa to storil kasneje, pred kamero. »Res je. Z Leo sva se včeraj sestala na gradu. Dogovorila sva se in sva se videla. Res sva si izmenjala par poljubov, ne morem tega zanikati, ker je res. Lahko rečem, da je tudi s kakšnim poljubom dobila majhno prednost,« je priznal.