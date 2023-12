Mag. Manca Čampa Pavlin: Ženske, prosim vas, začnite se bolj ceniti

Smo dovolj postorile? Smo bile koristne? Smo si vzele čas zase? Smo poskrbele za otroke, da so vsaj na videz dovolj čisti, vzgojeni, preskrbljeni?

Zvečer, ko se vse umiri, najbolj zeva prepad med moškim in ženskim principom: moški se po napornem dnevu želi sprostiti ob svojih najljubših dejavnostih, ženske pa tehtamo, merimo in kopljemo po kilometrskem dnevu opravil in se skozi različne aspekte sprašujemo o svoji lastni vrednosti - smo bile danes dovolj dobre?

Ponavadi prehitro zaključimo z dejstvi, kjer se tehtnica v naših očeh prevesi na stran, kjer bi bile lahko še boljše, še bolj učinkovite, še bolj prijazne … Stop. Dovolj bo.

Kdaj smo sodobne ženske pristale na to, da si ves čas gledamo pod prste? In dalje: se tega sploh zavedamo? Pa naprej: Kako takšno vsakodnevno, redkokdaj zavestno početje vpliva na naše počutje?

Si predstavljate, da bi se preprosto prepustili življenju in iz svojega vsakodnevnega mehanizma odstranili vrednotenje vsega?