Luka v šovu shujšal 53 kilogramov, gledalci zaskrbljeni. Sam pravi: »Ne zgledujte se ...« (FOTO)

Ljudje stopijo v šove iz različnih razlogov, ki pa so pogosto povezani z njihovimi osebnimi cilji - bodisi zaradi osebne rasti, izzivov, želje po prepoznavnosti ali po nagradi. Sinoči se je zaključil šov Življenje na tehtnici, v katerem so tekmovalci imeli za cilj, da izgubijo čim več kilogramov in na ta način osvojijo 50.000 evrov.

Drugouvrščenemu Luki Bračunu, ki ga skupaj s soprogo Marušo poznamo tudi kot komentatorja šova Sanjski moški, je zmaga za las ušla.

Želja po nagradi je bila velika, a kot pravi Luka, »nisem želel žrtvovati zdravja pred denarjem«. Kljub temu mu je v nekaj mesecih tekmovanja uspelo izgubiti 53,5 kilograma.

Izgubil je 40,44 odstotka teže. V šov je prišel s 132,3 kilograma, domov pa odšel z 78,8 kilograma.

Njegova postava je vidno spremenjena, kar so opazili tudi nekateri gledalci. »Ni videti dobro«, »Samo še ušesa se mu vidijo«, »Preveč je shujšal«, »Videti je bolan«, so se vrstili komentarji zaskrbljenih gledalcev.

Luka: Ne zgledujte se po tem načinu hujšanja, ker nikakor ni bil pravilen

Dan po finalni oddaji Življenje na tehtnici se je oglasil tudi drugouvrščeni Luka, ki je v videoposnetku na instagramu sledilcem položil na srce, naj se »ne zgledujejo po tem načinu hujšanja, ker nikakor ni pravilen.«.

»Šel sem čez svoje meje. Kljub temu, da ne maram teka, sem začel teči. Sicer kalorije sem dvignil, ko sem prišel domov, ampak sem s tekom toliko pokuril, da je šlo vse ven iz mene,« je dejal in dodal: »Ja, to je bil moj maksimum, ampak žal ni uspelo. Tako pač je v življenju. Ko nekje ne gre, bo šlo pa drugje,« je zaključil.

Sicer mu ni uspelo zmagati, čeprav je bila to želja, a poudarja, je v »končni fazi najbolj pomembna pot, zdravje in da sem srečen s svojo družinico«.

Šov mu je dal »ogromno znanja« in pokazal, »kaj zmore moje delo.« Njegov cilj je, da bo še najprej ohranjal zdrav način življenja, a najprej, kot pravi, mora pridobiti mišično maso, ker »drugače bi me pa res bila sama ušesa,« se je tudi malo pošalil na svoj novi videz.