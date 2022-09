Luka v sodnem sporu z mamo

Košarkaški zvezdnik Luka Dončić je upravičeno najboljši med najboljšimi, brez podpore njegove družine pa to vsekakor ne bi bilo mogoče. Mama Mirjam Poterbin mu je ob strani stala v najstniških letih, ko je še igral v Madridu, odlične odnose pa sta ohranila tudi, ko se je Luka preselil čez lužo in podpisal pogodbo z Mavericksi iz Dallasa.

Lani je Saša odpotoval v Dallas, kjer se je lahko na lastne oči prepričal o evforiji, ki se odvija okrog njegovega sina. FOTO: INSTAGRAM

Nobena skrivnost ni bila, da v tistem času Luka z očetom Sašo ni bil v najboljših odnosih, kar pa se je spremenilo. Oče in sin sta skupaj preživela marsikateri oddih, Saša pa je s svojo partnerico Nikolino in njuno hčerkico Tijano Luko in Anamario lani konec leta obiskal v ZDA. Da zdaj med mladim košarkarjem in njegovo mamo Mirjam ni vse v najlepšem redu, poročajo kar Američani.

Znani ameriški novinar Marc Stein je v The Stein Line razkril, da je Luka vložil zahtevek pri ameriškem uradu za patente in blagovne znamke, v njem pa zahteva preklic registracije blagovne znamke LUKA DONCIC 7, ki je v lasti njegove mame Mirjam. Težava tiči v tem, da je Luka tik pred začetkom sezone 2021–2022 razkril nov logotip, ki bo prikazan na vseh njegovih supergah in oblačilih znamke Jordan in vključuje njegove začetnice (LD), številko dresa (77) in S, ki predstavlja Slovenijo. Ko pa je želel v ZDA registrirati blagovno znamko LUKA DONCIC pod lastnim nadzorom, je ameriški patentni urad njegovo zahtevo zavrnil zaradi že obstoječe blagovne znamke LUKA DONCIC 7.

Luka želi v ZDA pridobiti popoln nadzor nad vsemi blagovnimi znamkami, ki nosijo njegovo ime. FOTO: REUTERS

To je leta 2018 ob sinovi privolitvi registrirala njegova mama, a se ji ne želi odpovedati, navaja omenjeni novinar.

»Marsikaj je še pred mano, medtem ko rastem kot igralec in oseba. Pomembno je, da imam nadzor nad svojo znamko in se osredotočim na vračanje svojim skupnostim,« je Dončić povedal za The Stein Line.

Košarkar po poročanju ameriškega novinarja ni več povezan s podjetji, ki imajo v lasti blagovno znamko LD77 in jo tržijo ter upravljajo spletno stran lukadoncic.com. Iz slovenskih javnih evidenc je namreč razvidno, da te družbe soupravljata Dončićeva mama in direktor Boris Požeg.

Vlogo za preklic blagovne znamke, ki jo upravlja Mirjam Poterbin, je podalo Dončićevo podjetje Luka99 Inc., z vložitvijo zahtevka pa želi Dončić pridobiti popoln nadzor nad vsemi blagovnimi znamkami, ki nosijo njegovo ime.